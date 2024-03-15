Belediye yıkılan binanın belgelerini saklamış

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremde 100 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı davasının duruşması Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Binanın müteahhitleri Mehmet Ali Korkut, Mehmet Meşe, Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan’ın “bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan” 22 yıl 6’şar ay hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı. Sanık avukatları ile müştekiler ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

MA’nın haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını, AKP’li Bağlar Belediyesi’nde bulunduğu yönünde bildirimde bulundu. Ancak Bağlar Belediyesi’nin binanın güçlendirilmesine ilişkin Fırat Üniversitesi’nin hazırladığı öne sürülen rapor ve diğer konularda bilgi ve belgeleri mahkemeye göndermediğini belirtildi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı’na ilişkin bilgileri göndermeyen Bağlar Belediyesi’ne 2 hafta içerisinde belgeleri göndermesi için ihtarda bulunmasına karar verdi. Bilgilerin gelmemesi durumunda ara karar kurularak, belediyedeki ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 9 Mayıs’a erteledi.