Belediyede ek zam talebi: Geçim meselesi

Emek Servisi

Maltepe Belediyesi işçileri belediye yönetimiyle süren ek zam görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binası önünde toplandı.

Maltepe Belediyesinde çalışan belediye iştiraki MATAŞ işçileri, ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğini, geçinemediklerini ve borç içinde yaşadıklarını söyleyerek ek zam talep etti. DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube üyesi işçiler, “Başkan masaya” sloganları atarak belediye başkanını ek zam görüşmeleri için masaya çağırdı.

Belediye yönetimiyle gerçekleştirilen ek zam görüşmelerinde yönetimin işçilerin talebinin uzağında teklifle masaya gelmesi üzerine işçiler, belediye binası önünde eylem yaparak taleplerinin karşılanmasını istedi. Sık sık seçim döneminde böyle eylemlerin yapılmamasına dair telkinler aldıklarını söyleyen işçiler, “Bu seçim değil, geçim meselesidir” dedi.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Mali Sekreteri Esin Cengiz okudu. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken artmayan tek şeyin işçilerin ücretleri olduğunu belirten Cengiz, “İşçileri öğlen ne yiyeceğini düşünmekte. Biz artık fedakârlık etmek istemiyoruz. Asgari değil insanca yaşamak istiyoruz.” dedi.