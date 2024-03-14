Belediyeden yeni tabelayla ilgili açıklama: Batman 'büyükşehir' mi oluyor?

Batman'da yeni belediye binasına asılan "büyükşehir" yazılı tabelanın ardından sosyal medyada "Büyükşehir olduk" paylaşımları gündem oldu. Büyükşehir statüsünde olmayan kayyum yönetimindeki belediyeden yapılan açıklamada, “Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız ‘büyükşehir’ statüsüne vurgu yapmak ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır” denildi.

Kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi, yeni binaya asılan "büyükşehir" tabelasıyla ilgili oluşan beklentinin ardından açıklama yaptı.

Batman’da yeni yapılan ve yakında açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı. Büyükşehir statüsünden olmayan kentte belediye binasına asılan tabela sosyal medyada bölge halkının "Büyükşehir olduk" paylaşımlarına neden oldu.

Tabelanın gündeme gelmesinin ardından kayyumun yönettiği belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı. Bunun ardından ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan ziyaretinde Batman'a büyükşehir statüsü verildiğini açıklayacağı beklentisi de oluştu.

"MOTİVASYON AMAÇLI"

Kayyum yönetiminde Batman Belediyesi ise söz konusu 'tabelanın motivasyon amaçlı asıldığı' açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman’ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden ‘Batman, Türkiye’ye model olacak ve Büyükşehir’e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz’ konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz. Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır.

Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve büyükşehir kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır. Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman ‘büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görülecek; Batman’ımız büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise ‘büyükşehir’ kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman’ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman’ı büyükşehire hazırlıyoruz. Büyükşehire giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, büyükşehir olacak."