Belediyelerde ek protokol imzalandı

İzmir’de Bayraklı Belediyesi ve Buca Belediyesi’nde işçilerin ek protokol talebiyle başlattıkları eylemler sona erdi. İki belediyede de ek protokol imzalandı.

BİRGÜN EGE

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube arasında süren ek protokol görüşmeleri tamamladı. Anlaşmaya varılan ek protokol sayesinde, işçi maaşlarında yapılan zam oranı toplamda yüzde 42,5’a yükseltildi. Bu zam oranıyla, Bayraklı Belediyesi’nde en düşük maaş 18 bin TL’den, 22 bin 466 TL’ye yükseltildi.

Belediye ve sendika arasında süren görüşmeleri belediye bahçesinde heyecanla bekleyen belediye çalışanları, kararın açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı. İşçiler, Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı uzun süre alkışladı. Ek protokol kapsamında; 444 lira olan en düşük günlük yevmiye 570 liraya çıkartıldı. 79,2 lira olan günlük yemek yardımı 100 liraya, aylık 1000 lira olan erzak yardımı da 1500 liraya yükseltildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen, çalışma arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntıları göz ardı edemezdik, etmedik! Ek protokol sürecinde, belediyemizin tüm imkânlarını zorladık ve yapabileceğimizi en üst seviyede yaparak sendikamızla mutabakata vardık. Aldığınız ücretler ananızın ak sütü gibi helaldir. Biz elimizden geleni yaptık, şimdi sıra sizde. Dört elle işimize sarılarak Bayraklı halkına layık olmak zorundayız. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BUCA’DA DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum içinde Buca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesine bağlı olarak yapılan zam oranının yetersiz kaldığını belirten işçiler ek protokol talebinde bulundu. Bu süreçte Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Genel İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras ve iş yeri temsilcileri ile görüşme yaptı.

Görüşme sonucunda Buca Belediyesi’nde en düşük işçi geliri 21 bin 100 TL olarak belirlendi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yeni kazanımların tüm emekçilere analarının ak sütü gibi helal olmasını diledi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bildiklerini belirten Kılıç, “Bu ekonomik sıkıntılarla açıkçası bugün anlaştığımız ücret veya ocak ayında yapılacak zamlar, bunların hiçbirinin insanca yaşamak için, yoksulluk hatta açlık sınırının üzerine geçebilmeniz için yeterli olmadığını ben de görüyorum. Şu an ki ekonomik krizin en fazla etkilediği kurumların başında yerel yönetimler geliyor. Hak ettiği ücreti, alınlarının terini eninde sonunda vereceğimizi zaten konuşuyorduk. İşçilerimizin, emekçilerimizin sesini duyurabilecekleri yegâne yer burası. Taşın altına elimizi koyduk” diye konuştu.