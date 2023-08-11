Belediyenin sattığı araziler rant aracına dönüştü

Aydın Pehlivan’ın başkanvekili olduğu AKP’li Menemen Belediyesi’nin Seyrek’te sattığı araziler ranta dönüşüyor. CHP’li Meclis Üyesi Deniz Karakurt, "Bu arsalar ihtiyaçtan değil, belediyenin borçlarından dolayı da değil, sadece ve sadece rant amacıyla ucuz fiyatlara satıldı" dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Menemen ilçesinde Aydın Pehlivan’ın başkanvekili olarak görev yaptığı AKP’li Menemen Belediyesi, yaptığı arsa satışlarıyla uzun süredir gündemde.

Menemen Seyrek'te 580 dönüm villa imarlı arsayı satışa çıkaran, 252 dönümünün satışı gerçekleştiren Menemen Belediyesi, 628 milyon 435 bin lira değerindeki 37 parseli daha geçen aylarda satışa çıkardı.

Menemen Belediyesi CHP Meclis Üyesi Deniz Karakurt, Seyrek’te arazileri belediyeden satın alan kişilerin internet üzerinden satışa çıkardığını ve üçüncü kişilere satarak arsa rantı elde edildiğini söyledi. Pehlivan ise nisan ayında meclis toplantısında, "Seyrek arazileriyle ilgili toplam 666 bin metrekarelik bir alanın satışı gerçekleşti" dedi.

"30 MİLYONA ALINAN ARSA 130 MİLYONA SATIŞA ÇIKTI"

Şubat ayında Menemen Belediyesi’nin Seyrek’te 30 milyon liraya sattığı arazinin internetteki satış ilanını paylaşan Karakurt, "Bu araziyi alan şahıs veya firma ise 4 ay önce 30 milyon liraya aldığı araziyi bugün 130 milyon liraya satışa çıkardı. Elde edeceği tahmini kâr 100 milyon lira ediyor. Yine aynı bölgede rayiç değerleri üzerinden yaklaşık 7 milyon liraya satılan bir arsa satın alan şahıs veya firma tarafından şu anda 54 milyon liraya ve 11 milyon liraya satılan bir arsa ise satın alan şahıs veya firma tarafından 63 milyon liraya satışa çıkarıldı. Bu arsalar ihtiyaçtan değil, belediyenin borçlarından dolayı da değil, sadece ve sadece rant amacıyla ucuz fiyatlara satıldı" diye konuştu.

"KONSER MALİYETLERİ AÇIKLANSIN"

Öte yandan Menemen Belediyesi tarafından 27 Ağustos ile 29 Ekim arasında ilçenin farklı bölgelerinde tam 18 farklı düzenleneceği belirtildi. Bu konserlerde aralarında Muazzez Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Seda Sayan’ın yer aldığı 31 farklı ismin sahne alacağı ifade edildi.

Konserlerle ilgili de açıklama yapan Karakurt, "Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 'Lale Devri' keyfi sefası içerisinde Menemen’in borçlarını ödemek için satıyorum dediği arazilerin parası ile Konserler, sahneler, ağırlamalar ve diğer pek çok eğlenceye ciddi ödemeler yapmaya hazırlanıyor. Önemli günlerde konserler yapılmalıdır. İzmir insanının tüm Türkiye gibi buna hakkı vardır. Ama 30 tane belli bir partinin temsilcisi gibi görünen sanatçı fazladır. Bu açıkça israftır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf tedbirleri açıklamaları yapıyor. Menemen’de ise partine mensup bir belediye başkan vekili 30 sanatçı ile Ege Bölgesi’ndeki en fazla sanatçıya ödeme yapan belediye yöneticisi olabiliyor. Bu konserler için sanatçılara ne kadar ödenecek, toplamda her şey dahil konserlerin belediyeye maliyetini açıklayın" diye konuştu.