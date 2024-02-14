Belediyeye ait şirket binası kundaklanmıştı: Eski belediye çalışanı tutuklandı

Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binasını kundaklayan Ü.T. isimli şahıs tutuklandı. Şüphelinin olaydan 2 gün önce "hukuka aykırı, ahlaka aykırı tavırları" gerekçe gösterilerek belediyedeki işine son verildiği belirtildi.

Kırklareli Belediyesi’nden 9 Şubat 2024 tarihinde işten atıldıktan iki gün sonra belediyeye ait şirket binasını kundaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli Belediyesi'ne ait personel, organizasyon ve tanıtım işlerinin yürütüldüğü Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki şirket binasının giriş katındaki ofiste, gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken; incelemede, Ü.T.'nin camları kırıp, yanıcı madde ile ofisi ateşe verdiği tespit edildi.

Olayın ardından Ü.T. isimli eski belediye çalışanı gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli Ü.T. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞLARI NEDENİYLE İŞİNE SON VERİLDİ"

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Bir kundaklama girişimi ile karşı karşıya kaldı. Geçekten çok üzüldük ama tesellimiz bir can kaybının olmamasıydı. Ciddi maddi hasarlarımız oluştu. Bütün deliller onu gösteriyor. Bizim belediyemizde çalışan bir kişi ama hukuka aykırı, ahlaka aykırı tavırlarından dolayı biz işine son vermiştik. Onun yaptığı bir girişim gibi gözüküyor."