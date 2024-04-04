"Belge kaçırmakla suçlanan Iğdır Valisi, araştıran personeli darp etti" iddiası

Kayyum olarak atanan Iğdır Valisi Ercan Turan'ın belediyeden belge kaçırdığı ve bunu soruşturan Bilgi İşlem Müdürü Tekin Sever'i makam odasında darp edip ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Iğdır Belediye Başkanı seçilen Mehmet Nuri Güneş'in yerine kayyum olarak atanan Iğdır Valisi Ercan Turan'ın Mehmet Nuri Güneş'in yeniden seçilmesi üzerine belediyedeki bazı belgeleri ve çay ile şekerleri taşıttığı ileri sürüldü.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, kaçırıldığı ileri sürülen belgeleri araştıran Bilgi İşlem Müdürü Tekin Sever, Ercan Turan'ın odasında darp edildiğini iddia etti. Kendisinin ve ailesinin ölümle tehdit edildiğini de belirten Tekin Sever, CİMER'e yazı yazdı ve suç duyurusunda bulundu.

2019 seçimlerinde Iğdır'da yapılan seçimi kazanan ancak görevden alınarak yerine kayyım atanan Mehmet Nuri Güneş, DEM Parti'den aday olduğu seçimleri 31 Mart'ta bir kez daha kazandı. Belediyeye kayyum olarak atanan Iğdır Valisi Ercan Turan'ın seçim sonuçlarının netleşmesi üzerine belediye binasındaki bazı belgelerin yanı sıra çay ve şekeri de taşıttığı iddia edildi. Bunun üzerine Bilgi İşlem Müdürü Tekin Sever hangi belgelerin kaçırıldığını incelemeye başladı. Sever, inceleme yapması üzerinde Vali Turan tarafından darp edildiğini ve tehdit aldığını iddia etti.

CİMER'e şikayette bulunan Tekin Sever, dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Iğdır Belediye Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapmaktayım. 03.04.2024 tarihinde belediye binasında bulunurken saat 10.04 sıralarında Iğdır Valisi ve kayyım belediye başkan vekili olarak görev Ercan Turan’ın beni çağırdığı şeklinde telefon açıldı. Belediye binasında bulunan, belediye başkanlığı makam odasına gittiğimde Vali Ercan Turan yanında Belediye Başkan Yardımcısı olan Ulaş Avşar ve bir görevli vardı.

"SİNKAFLI KÜFÜR ETTİ, YUMRUK ATTI"

Vali bana ‘gel buraya’ dedi yanına gittiğimde üzerime yürüdü ve ‘Sen belediye binasından çıkarılan şeker ve çayın çıkarılmasını sormuşsun, evraklara bakıyormuşsun. Kimsin sen. Senin ananı, avradını ...’ dedi. Bende ‘bana neden küfür ediyorsunuz. Buna hakkınız yok’ dedim. Devamında bana yumruk atmak suretiyle saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım. Herhangi bir karşılık vermedim. ‘Senin de, Mehmet Nuri Güneş’in anasını avradını .... Hepinizi öldüreceğim. Benim nasıl manyak bir adam olduğumu biliyor musun?’ dedi.

"SİZİ VE ÇOCUKLARINIZI ÖLDÜRDÜĞÜMÜZDE TİT'İ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Bağırarak ‘Sen TİT’i (Türk İntikam Tugayı) biliyor musun?’ dedi. Ben 'Bilmiyorum’ dedim. ‘Sizi ve çocuklarınızı öldürdüğümüz zaman göreceksiniz ne olduğunu’ dedi. ‘Git Mehmet Nuri Güneş’e söyle bunları’ dedi. Bende oradan ayrıldım. Bana yapılan bu saldırı, küfür, tehdit ve hakaretler sebebiyle Ercan Turan’dan şikayetçiyim. Ben kamu görevlisiyim. Görevimi yapmak dışında bir iş ve işlemim olmamıştır. Bu haksız hukuksuz muameleyi hak edecek bir şey yapmadım. Şikayetimin işleme alınarak gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.”

SAVCILIK ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR İSTEDİ

Hastaneden darp raporu alan Tekin Severli, Ercan Turan hakkında suç duyurusunda da bulundu. Savcılık, Severli'yi Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek yeni bir darp raporu istedi.