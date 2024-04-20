Belgeleri de mi yurttaş bulacak!

Devlet garantisiyle yapılan ve 370 kişiye mezar olan Emlak Bank evleri soruşturması resmi evraklar “kayıp” olduğu için ilerlemiyor. Binaların firari müteahhidi Özat depremden 9 ay sonra yurttaşlar tarafından AVM’de yakalanmıştı.

İsmail ARI

Hatay Antakya’nın Emek Mahallesi’nde devlet garantisiyle inşa edilen ve Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan Emlak Bank Evleri’yle ilgili yürütülen soruşturma skandallarla dolu. Depremin üzerinden bir seneden fazla zaman geçmesine rağmen soruşturmanın ilerlemesi için gerekli belgeler hâlâ bulunamıyor.

Emlak Bank evlerinin ilk etabı 1994 yılında, ikinci etabı ise 2000 yılında yapıldı. İkinci etap evleri depremde ayakta kalırken 6 bloklu ilk etap evleri depremde tamamen yıkıldı. 370 kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Ardından Emlak Bank evlerinin müteahhidi olduğu belirlenen Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aylarca yakalanmayan Özat, 10 Kasım 2023’te Ankara Bilkent’teki alışveriş merkezinde depremde yakınlarını kaybeden Sinem Boyacı tarafından yakalandı. Boyacı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Özat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Depremde yakınlarını kaybeden Sinem Boyacı, yaptığı açıklamada “9 aydır kaçıyordu ve birçok insanın kendi ailemden de 9 kişinin kaybına sebep olan bir insan. Adalete teslim etmek istedim. Kaçmaya çalıştı, tuttum sonra da polise teslim ettim" dedi.

Ancak skandallar bununla da sınırlı değil. Deprem felaketinin üzerinden yaklaşık 14 ay geçmesine rağmen Emlak Bank konutları soruşturmasında bir ilerleme kaydedilmedi. Soruşturmanın tek şüphelisi ise depremde hayatı kaybedenlerin yakınları tarafından yakalanan müteahhit Mehmet Özat. Depremin üzerinden bir seneden fazla zaman geçmesine rağmen soruşturmanın ilerlemesi için gerekli belge ve bilgiler hâlâ bulunamıyor. Blokların statik projesi, sıhhi tesisat tatbikat projesi ve mimari projesi bulunamıyor. Soruşturma kapsamında, Emlak Bank evlerinin neden yıkıldığının belirlenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirilse de onlar da projeleri ve planları bulamadığı için bir ilerleme kaydedemiyor.

‘BELGELER BİZDE DEĞİL’

Savcılık belgelerin bulunması için Antakya Belediyesi’ne, Toroslar Dağıtım A.Ş.’ye, TOKİ’ye, Antakya Tapu Müdürlüğü’ne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Ziraat Bankası’na, Halkbank’a, Emlak Konut’a yazılar yazıldı. Ancak kurumlar, “Evrak bizde değil” diye yanıt verdi. Emlak Bank evlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, “Devlet garantili binaların kim ya da kimler tarafından yapıldığı, ne şekilde yapıldığı, hangi proje ile yapıldığı, inşaatında kimlerin çalıştığının belirlenmesini istiyoruz. Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, yapı denetim tutanaklarının uzun yıllar devletin arşivinde bulunması gerekirken hiçbir arşivde olmaması, saklanmaması olağan bir durum değildir” dedi.