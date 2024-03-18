Belgrad Ormanı'nda çöp konteynerinin üzerinde "ceset aşağıda" notu: Bir kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'daki Belgrad Ormanı'na geçen hafta yarı gömülü ve başından vurulmuş bir kişinin bulunmasının ardından benzer bir olay yaşandı. Çöp konteynerine bırakılan "Ceset aşağıda" yazısı üzerine gelen polis, 300 metre aşağıda bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden buldu.

İstanbul'da Belgrad Ormanı içinde bulunan kaynaktan dün saat 14.00 sıralarında su almaya giden bir grup, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerine yazılan "Ceset aşağıda" notunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine ormanlık alanda arama yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait cansız beden buldu. Uçurumdan aşağı atılan cesedin üzerinde kimlik bulunmadığı ve tanınmaz halde olduğu belirtildi.

Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan cansız beden için itfaiye ekibi çağırıldı.

İki saat süren çalışmaların ardından ormanlık alandaki uçurumdan çıkarılan cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'SUYA GELMİŞTİK, YAZIYI GÖRDÜK'

Çöp konteynerine yazılan notu görerek polise haber veren Dilek Sönmez, "Biz suya gelmiştik. 'Ceset aşağıda' diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik. Polisler geldi, daha sonra olay yeri inceleme geldi. Ceset şu an aşağıda, almaya geliyorlar. Olayla ilgili hiçbir şey görmedik, sadece çöp konteynerine yazılan yazıyı gördük" dedi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

YARI GÖMÜLÜ HALDE BİR CESET DAHA BULUNMUŞTU

14 Mart'ta da yine Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapan bir grup fotoğrafçı, vurularak öldürülmüş bir gencin cansız bedenini bulmuştu. Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlenmişti.