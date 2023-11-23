Belirsizlik sermayeyi kaçırıyor

Ekonomi yönetiminin dış sermaye için attığı adımlar karşılık bulmuyor. Dış sermaye Türkiye'ye gelmekten çekiniyor. Prof. Dr. Şişman, “Siyasi nedenler ekonomi politik belirsizliği de beraberinde getiriyor” dedi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Ekonomi yönetimi yurtdışı temaslarının çoğundan yeni kaynak bulamadan geri dönüyor. Yabancı şirketler Türkiye'den çıkma kararı alırken yerleşiklerin dış yatırımları da artıyor.

Son bir ayda özellikle otomobil sektöründe yer alan firmalar olmak üzere birçok firma Türkiye’den çekilme kararını açıkladı. Köklü otomobil firmalarından birisi olan Mazda, Türkiye'den çekilme kararı aldı. İkinci el piyasasında da son yıllarda kısıtlı bir arz ile ilerleyen Mazda, 2024 yılı itibariyle Türkiye'de olmayacağını duyurdu. İngiltere merkezli petrol şirketi BP, Türkiye'deki istasyonlarını satıyor. Koç Holding de ABD’li Ford Motor ve Güney Koreli LG Energy şirketleriyle birlikte gerçekleştirmeyi planladığı batarya hücre fabrikası yatırımından vazgeçti.

DÖVİZ İÇİN YENİ HAMLE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dövizin ülkeye girişini teşvik için yeni düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı. Bakan Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını belirtti. Şimşek, "Elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz" dedi.

Ancak ekonomi yönetimi bir türlü istediği miktarda döviz girişini sağlayamıyor. Prof. Dr. Mehmet Şişman, seçim endeksli politikaların güvensizlik yarattığını belirtti. Şişman, “Siyasi nedenler dış yatırımcı için çok etkili, siyasi nedenler ekonomi politik belirsizliği de beraberinde getiriyor” dedi. Önümüzdeki Mart’ta seçim olduğunu hatırlatan Şişman, “Seçime kadar yabancı sermayeyi beklememek lazım. Seçimden sonra da yabancı yatırımcı şunu düşünecek; ‘döviz kuru yükselecek mi?’ eğer döviz yükselecekse ve Türkiye daha ucuzlayacaksa neden şimdi gelsin? Döviz kuru konusunda belirsizlikler var” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Şişman

İktisatçı

Yüksek enflasyon ortamında yabancı yatırımcının gelmeyeceğini kaydeden Şişman, şöyle konuştu: “İç talep o kadar güçlü değil hatta aşağı doğru salınıyor. Reel ücretler giderek düşüyor. Talebin çok güçlü olmadığı ekonomiye neden gelsinler? Hukukun işleyişinde ekonomiye yardımcı olmayan durumlar da neden gelsinler? Bir ülkeye neden yatırım yapılır, iç pazar vardır. Orada ucuz emek, ucuz kaynak vardır, bunlar değerlendirilir. Yabancı yatırımcı çok iyi niyetle bizim kalkınmamız için gelmiyorlar. Kendi çıkarları gereği geliyorlar. Orada da siyasi belirsizlikler çok öne çıkıyor. Marta kadar bu belirsizlik çok ciddi şekilde devam edecek. Marttan sonra da ne olacağı belli değil. Gelenler ve gelmeyi düşünenler vazgeçiyor. Hindistan’a gidiyor mesela. Şu an seçime ayarlı para politikası uygulanıyor. Enflasyonist bir ortamda belirsizlikler güvensizliği de doğurur ve yatırım da gelmez.”