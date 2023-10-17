'Benekli Ayhan' Isparta'da saldırıya uğradı, Valilik açıklama yaptı

"Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da darp edildi. Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

VALİLİK: ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayhan Koç’un Isparta’da darp edildiği olaya ilişkin Isparta Valiliğinden basın açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, “Söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta İl Merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldiği ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında ticari taksi ile Burdur’a gittiği, A.K.’nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K.’nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: DURUMU İYİ

Ayhan Koç ve ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Benekli Ayhan Koç Ankara’da, durumu iyi arayan soran herkese çok teşekkür ediyor. Teyitsiz, doğrulanmayan bilgi paylaşılmamasını rica ediyor. Ben de herkese teşekkür ederim. Çok seveni var çok kişi aradı, ilgilendiler sağ olsunlar” denildi.