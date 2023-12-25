"Benim oğlum yüzme bilmez ki" sözleriyle tanınan anne Ayşe Gökçe yaşamını yitirdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 9 yıl önce su basan maden ocağında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tanınan 82 yaşındaki Ayşe Gökçe hayatını kaybetti.

2014 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde su basan maden ocağında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tanınan Ayşe Gökçe hayata gözlerini yumdu.

82 yaşındaki Ayşe Gökçe, bugün (25 Aralık Pazartesi) evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Gökçe'nin cenaze namazı bugün Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde, belde mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyünde bulunan Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında 28 Ekim 2014'te eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı, arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü.

İşçilerden kurtulan olmadı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tüm ülkede tanındı.

Hayatını kaybeden maden işçisi Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe'nin oğlunun cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılması da gündem olmuştu.

Recep Gökçe 2020'de koronavirüse yenik düşmüştü.