Benzer işler: Emekli bankacı ponzi sistemi kurdu, ralli sporcusu dolandırıldı

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Emekli bankacı Müjgan Durmaz, kar payı vaadiyle birçok kişiden 200 milyon liraya yakın para topladığı gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski ralli şampiyonu Ekrem Hakan Dinç de yer aldı. Durmaz'a para kaptıran isimler arasında ise ralli sporcusu Burak Sohtorik yer alıyor.

Kar payı vaadiyle birçok kişiden 200 milyona yakın para toplamakla suçlanan emekli bankacı Müjgan Durmaz ve beraberindeki üç kişi tutuklandı. tutuklanan isimler arasında eski ralli şampiyonu Ekrem Hakan Dinç de yer aldı.

Çok sayıda bankacının yanı sıra rallici Burak Sohtorik dolandırıldı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Müjgan Durmaz’ın, 2019’dan itibaren temasta olduğu kişilerden para toplamaya başladı.

Durmaz ifadesine göre, topladığı paraları ağırlıklı olarak borsada işletti.

63 yaşındaki Müjgan Durmaz verdiği ifadelerde “Paraların geldiğini inkar etmiyorum” dedi.

Durmaz, birçok kişiye ise paralarını ödediğini öne sürdü.

Durmaz, topladığı paraları borsada değerlendirdiğini ancak kazanç elde edemediğini söyledi. Topladığı paraların akıbeti için “Ben kimseye garanti vermedim. Borsada para kaybetmenin olduğunu onlar da biliyordu” diye konuştu.

"PARALAR BORSADAKİ İŞLEMLERDE KAYBOLDU"

Topladığı paraları zimmetine geçirmediğini savunan Durmaz, “Borsada normal olan işlemler sonucu paralar kayboldu” dedi. Durmaz’ın avukatı ise hâkimlik sorgusunda yaptığı savunmada “Müvekkil ve ailesi, bütün paralarını müştekilerin zararlarını gidermek için harcadı” şeklinde konuştu.

Dosyada hem şikâyetçi hem şüpheli konumda olan ralli şampiyonu Ekrem Hakan Dinç (61) ise “Ben paramı değerlendirmek için Müjgan’a verdim. Ailemizden toplam 10 milyon 500 bin TL para verdim” dedi.

Komisyon almadığını savunan Dinç, kendisinden şikayetçi olan Ali Hüroğlu’nun da parasını kendi isteği ile verdiğini kaydetti.

Nikola Çerkezo (59) ise “Kimseyi para yatırması için teşvik etmedim” dedi. Dosyaya göre Çerkezo, çocukluk arkadaşı N. B.’nin birlikte yaşadığı Nuray Aslan’ın 900 bin lirasının buharlaşmasına sebep olmakla suçlanıyor. Şüpheli Nur Esi (45) ise dedesinden kendisine miras kaldığını Müjgân Durmaz’a toplamda 24 milyon 400 bin TL para gönderdiğini söyledi. “Ben Müjgân için kar vaadi ile para toplamadım” diyen Esi “Ferit Bahadır isimli kişiden 20.000 dolar almadım” dedi.

EŞİ, OĞLU VE GELİNİ DE ŞÜPHELİ

Sorgu sonrası Müjgân Durmaz, Ekrem Hakan Dinç, Nikola Çerkezo ve Nur Esi tutuklandı. Durmaz’ın eşi C. Durmaz, oğlu E. Durmaz ile gelini S. Durmaz ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Durmaz’a aktarılan paranın tutarı 200 milyon TL. Bu paranın ne kadarının iade edildiği belli değil. Rallici Burak Sohtorik 4 milyon lira verdi. Sohtorik’in yakınları ise 65 milyon lira verdi. Şermin Derya Başal ve ailesi 10 milyon lira, Onur Tolga Aydemir’in ise 1 milyon 50 bin lira verdiği anlaşıldı.

POLİS PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilerin para trafiğinin ortaya çıkarıldığını kaydeden Av. Yasin Turhan, artan dolandırıcılık olaylarının odağında emekli veya görevdeki bankacıların yer aldığına işaret etti. Av. Turhan bu kişilerin, vaat ettikleri kâr payları ve net kazançlar sayesinde para toplayabildiklerini söyledi.