Benzeri görülmemiş bir rant elde edilecek

Bakanlık, Çanakkale’deki Sümerbank arazisini rezerv alan ilan etti. Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi Egemen Ergun, imar rantı elde edildiğini ifade etti.

Berkay SAĞOL

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ardından ilan edilen rezerv yapı alanlarına bir yenisi daha eklendi.

Çanakkale’de bulunan 57 bin metrekarelik Sümerbank arazisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı ilan edildi.

Uzun süredir Çanakkale’deki Sümerbank arazisi, Trutaş fabrika arazisi ve küçük sanayi sitesi alanı uzun yıllardır imara açılmak isteniyordu. Bölge için Çanakkale Belediyesi tarafından daha önce iki kez imar planı hazırlanırken, hak sahipleri tarafından iki plana da itiraz edildi. Bakanlık ise; üç bölge için istenen değişiklik yerine sadece Sümerbank arazisini ele alarak parsele özel rezerv alan ilanı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından araziye 2 emsal + 8 kat izni verildi. 57 bin metrekarelik inşaat alanı 2 emsal ile 114 bin metrekarelik inşaat alanına dönüştü.

İMAR RANTI YARATILIYOR

Rezerv yapı alan ilanına CHP’li Çanakkale Belediyesi tarafından itiraz edildi. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, “Plan değişikliğinin mevzuata, planlama ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararına aykırı olduğu” vurgulandı. Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi Egemen Ergun ise görülmemiş bir rant elde edileceğini söyledi. İmar planında şehrin gerektirdiği ölçülerde sınırlar koyulmak istendiğini ve buna itiraz edildiğini vurgulayan Ergun, “Buranın tamamı çok büyük bir alan ve yaklaşık 430 bin metrekareye denk geliyor. Buradaki üç tane parseli belediye kentle beraber kullanmak istiyor. Yollar, yeşil alanlar, kültür alanları, belediye hizmet alanı olsun istiyoruz. Bizim son yaptığımız ve kabul ettiğimiz plana da itiraz edildi ve burası rezerv alan ilan edildi. Burası afet riski altında değil. Fabrika binaları yıkık, terk edilmiş binalar zaten. Yeni bir şehirleşme yapıyoruz ve biz doğal olarak buradaki hakların Çanakkale’de kalmasını istiyoruz. Belediyenin planladığı yol ve diğer hizmet alanlarının hiçbiri hesaba katılmıyor. Trutaş fabrikasını, küçük sanayi sitesini hesaba katmadan parsele özel bir rezerv alanı yapılıyor. Burada Çanakkale halkının hakkı vardır. Parsele özel rezerv alana karşı çıkıyoruz ve belediye bunun için 29 Kasım 2023 tarihinde itiraz dilekçelerini verdi. O özelde rezerv yapı alanı ilan edilmesi, fırsatçılık, kent halkının hakkını gasp ederek yapılan bir çalışma. Bu yapılan rezerv alan mantığının tamamen dışında direkt olarak bir imar rantı yaratma sevdası” dedi.