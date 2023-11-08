Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları: 8 Kasım 2023 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 8 Kasım akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 8 Kasım 2023 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları

8 Kasım 2023 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 8 Kasım 2023 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 8 Kasım 2023 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları

Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları 8 Kasım 2023 tarihi itibariyle ortalama olarak şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 35.18 TL

35.18 TL Motorin litre fiyatı: 38.64 TL

38.64 TL LPG litre fiyatı: 18.50 TL

8 Kasım 2023 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları 8 Kasım 2023 itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 34.49 TL

34.49 TL İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 18.13 TL

18.13 TL İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 38.00 TL

38.00 TL İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 34.54 TL

34.54 TL İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 18.60 TL

18.60 TL İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 38.06 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.