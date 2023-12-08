Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlarında indirim: 8 Aralık 2023 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 8 Aralık akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 8 Aralık 2023 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları

8 Aralık 2023 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 8 Aralık 2023 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 8 Aralık 2023 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları

Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları 8 Aralık 2023 tarihi itibariyle ortalama olarak şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 35.29 TL

35.29 TL Motorin litre fiyatı: 36.06 TL

36.06 TL LPG litre fiyatı: 18.50 TL

8 Aralık 2023 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları 8 Aralık 2023 itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 34.56 TL

34.56 TL İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 35.38 TL

35.38 TL İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 18.16 TL

18.16 TL İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 34.61 TL

34.61 TL İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 35.44 TL

35.44 TL İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 18.63 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.