Benzin ve motorin fiyatlarında son durum
Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürerken, benzin ile motorin fiyatlarında henüz herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin fiyatı: 43.45 TL
Motorin litre fiyatı: 42.02 TL
LPG litre fiyatı: 22.47 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 43.36 TL
Motorin litre fiyatı: 41.95 TL
LPG litre fiyatı: 21.93 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.22 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 22.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 43.06 TL
LPG litre fiyatı: 22.01 TL