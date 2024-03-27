Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürerken, benzin ile motorin fiyatlarında henüz herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:



İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 43.45 TL

Motorin litre fiyatı: 42.02 TL

LPG litre fiyatı: 22.47 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 43.36 TL

Motorin litre fiyatı: 41.95 TL

LPG litre fiyatı: 21.93 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.22 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 22.37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.44 TL

Motorin litre fiyatı: 43.06 TL

LPG litre fiyatı: 22.01 TL