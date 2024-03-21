Benzin ve motorine büyük zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar, pompaya yansıdı.

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Fotoğraf: AA