Benzin ve motorine indirim | AKARYAKIT FİYATLARI: 8 Mayıs 2024 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

Ortalama olarak ülkemizde satılan akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı 8 Mayıs 2024 itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Benzin ve motorine indirim

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin ve motorine uygulanan indirim pompaya yansıdı. Salı gece yarısı itibarıyla benzine ve motorine indirim yapıldı.