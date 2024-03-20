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Benzin ve motorine yine zam geliyor

Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışından ardından benzin ve motorin fiyatlarına bu gece itibarıyla zam geliyor. 21 Mart 2024 itibarıyla benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

Ekonomi
  • 20.03.2024 08:42
  • Giriş: 20.03.2024 08:42
  • Güncelleme: 20.03.2024 08:46
Benzin ve motorine yine zam geliyor
Fotoğraf: AA

Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansımaya devam ediyor.

 Benzin ve motorine 5 gün aranın ardından ikinci kez zam geliyor.

NTV'nin haberine göre; bu gece gerçekleşecek zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş artacak.

Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aşacak.

Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

20 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Akaryakıt satışında yeni dönem yolda: EPDK, harekete geçti

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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