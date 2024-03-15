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Benzin ve motorine zam pompaya yansıdı

Benzin ve motorine 15 Mart gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Ekonomi
  • 15.03.2024 06:48
  • Giriş: 15.03.2024 06:48
  • Güncelleme: 15.03.2024 06:57
Kaynak: Haber Merkezi
Benzin ve motorine zam pompaya yansıdı
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam geldi.

Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,90 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42,14 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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