Benzin ve motorine zam pompaya yansıdı

Benzin ve motorine 15 Mart gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam geldi.

Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,90 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42,14 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.