Benzinde indirim bekleniyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatında salı gecesi indirim bekleniyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Son olarak benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününde 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 2,03 TL zam yapıldı.

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre salı gecesinden itibaren çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

25 Eylül güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,91 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,52 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,99 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,52 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,71 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL