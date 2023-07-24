Benzine bu gece büyük zam geliyor

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesiyle gelen zamlara bir yenisi ekleniyor. Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli 2 lira zam bekleniyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli 2 lira zam bekleniyor.

İSTANBUL



Motorin litresi 33.92

Benzinin litresi 34.05

ANKARA



Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 34.53

İZMİR



Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 34.64

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.