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Benzine büyük zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

rent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Benzine gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı.

Ekonomi
  • 20.12.2023 07:30
  • Giriş: 20.12.2023 07:30
  • Güncelleme: 20.12.2023 07:41
Benzine büyük zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Fotoğraf: AA

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzine gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.5 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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