Benzine büyük zam yolda

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam bekleniyor.

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Fotoğraf: Pixabay

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. NTV'nin haberine göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Benzinde 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. GÜNCEL FİYATLAR Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.21 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.91 liradan satılıyor.