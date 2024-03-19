Benzine de zam bekleniyor
Motorine zam geleceği haberinin ardından benzinde de fiyat artış olacağı haberi geldi. 21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzine zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mart 2024 itibarıyla benzinde 1 lira 50 kuruş fiyart artışı olacak.
Sabah saatlerinde de motorinde de 1 lira 30 kuruş fiyat artışı olacağı haberi gelmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor