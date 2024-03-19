Benzine de zam bekleniyor

Motorine zam geleceği haberinin ardından benzinde de fiyat artış olacağı haberi geldi. 21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş zam bekleniyor.

Ekonomi 19.03.2024 14:12 Giriş: 19.03.2024 14:12

Güncelleme: 19.03.2024 14:20 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Pixabay