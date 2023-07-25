Benzine dev zam pompaya yansıdı

Benzine gelen 2 liralık zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 36 TL'yi aştı.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselişe geçti.

Son olarak akaryakıtta ÖTV tutarını artırılmasıyla benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.05 liradan 36.05 liraya yükselecek.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 36.54 liraya, İzmir'de ise 36.64 liraya satılacak.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.