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Benzine zam geldi

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi.

Güncel
  • 24.01.2024 09:10
  • Giriş: 24.01.2024 09:10
  • Güncelleme: 24.01.2024 09:13
Benzine zam geldi
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 46 kuruşluk zam gelirken fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,28 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 38,34 satılıyor.

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