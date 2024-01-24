Benzine zam geldi

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi.

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Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 46 kuruşluk zam gelirken fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,28 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 38,34 satılıyor.