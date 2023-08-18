Beraat eden Belediye Başkanı görevine dönmesin diye yargıya kırk takla attırıldı

Görevden alınmasına gerekçe gösterilen davadan beraat eden Ergani Belediye Eşbaşkanı Ahmet Kaya, göreve iade için başvuru yaptı. Ancak bu kez de Kaya hakkında başka bir soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle 23 Mart 2020’de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanan Ergani Belediye Eşbaşkanı Ahmet Kaya, görevden alınmasına gerekçe gösterilen dosyadan beraat etti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararı temyiz başvurusu olmamasından kaynaklı 7 Nisan’da kesinleşti.

Beraat kararı üzerine Kaya’nın avukatları, görevi iade edilmesi için Diyarbakır Valiliği üzerinden İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

MAHKEME, KESİNLEŞEN KARARI KALDIRDI

Valiliğin itirazıyla Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mart 2021’de verdiği ve 6 Nisan 2021’de kesinleşen beraat kararının kesinliğini geri alarak, valiliğe ve mütalaasında beraat talebinde bulunan savcılığa itiraz yolunu açtı. Bunun üzerine savcılık ve Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne beraat kararının bozulması talebiyle itirazda bulundu.

İSTİNAF İTİRAZI KABUL ETMEDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Valiliğin suçtan zarar gören taraf olmadığı ve itiraz hakkının bulunmadığı, savcılığın ise süresinde itirazda bulunmadığı için beraat kararını Yargıtay yolu kapalı olmak üzere onadı. Hükmün 22 Mayıs’ta kesinleşmesi sonrası Kaya, 13 Haziran’da göreve iade için yeniden başvuru yaptı.

Bunun üzerine Kaya hakkında jet hızıyla “örgüt üyeliği” iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu soruşturmayı gerekçe göstererek talebi reddetti ve Kaya’nın görevden uzaklaştırılması iki ay daha uzattı.

BEŞTAŞ’TAN TEPKİ

Söz konusu uygulamayı eleştiren Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, “AKP’nin valisi gibi çalışan valiler ve İç İşleri Bakanlığı, Ergani Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Kaya nezdinde kayyım uygulamasının devamı için yargıya kırk takla attırdılar, suç işlediler, işlemeye de devam ediyorlar” dedi.