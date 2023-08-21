Berat Albayrak aylar sonra görüntülendi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını izlerken görüntülendi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını izlerken görüntülendi.

Medyaradar'da yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen Berat Albayrak, dün akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda eşi Esra Erdoğan Albayrak ve oğullarıyla birlikte Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını izlerken görüntülendi.

Albayrak'ın tribünde olduğu maçta A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'a 84-71 mağlup oldu.

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, geçtiğimiz hafta Berat Albayrak'ın Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'yla ilgili çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.

INSTRAGRAM ÜZERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını 'Allah sonumuzu hayır eylesin' ifadeleri ile Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu.

Albayrak, daha önce de Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçını locasında izlerken görüntülenmişti.

Albayrak'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir lokantada yaptığı görüşmenin fotoğrafları da kamuoyuna yansımıştı.