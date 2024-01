Berkan Kutlu Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A temsilcsi Genoa'ya 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Berkan Kutlu, devre arasında sarı kırmızılı ekibe dönmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

Genoa ile Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkan Berkan Kutlu, 328 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.

🟡🔴🇹🇷 Understand Berkan Kutlu will return to Galatasaray in the next days from Genoa, recalled from loan.



He joined the Italian club on loan with buy option clause not mandatory worth €5m — but he will be back to Gala.