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Berkan Kutlu Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray yeni sezon öncesi satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

Spor
  • 09.01.2024 10:28
  • Giriş: 09.01.2024 10:28
  • Güncelleme: 09.01.2024 10:37
Kaynak: Spor Servisi
Berkan Kutlu Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A temsilcsi Genoa'ya 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Berkan Kutlu, devre arasında sarı kırmızılı ekibe dönmeye hazırlanıyor.  

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

Genoa ile Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkan Berkan Kutlu, 328 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.

25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 28 maçta görev alan Kutlu, toplam bin 102 dakika saha kalmış 1 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı. 

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