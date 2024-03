Berkin Elvan için katledilişinin 10. yılında anma etkinliği düzenlendi

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak öldürülen Berkin Elvan için, katledilişinin 10. yılında Ses Tiyatrosu'nda anma etkinliği düzenlendi.

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 269 gün komada kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan için katledilişinin 10. yılında Ses Tiyartosu'nda özel bir anma töreni düzenlendi.

Berkin’in annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve ablaları Gamze Elvan, Özge Elvan’ın yer aldığı törende, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatçılar aileyi yalnız bırakmadı.

"BERKİN'İN ADI MEYDANLARDA"

“Berkin'in bizden koparılmasının onuncu yılı. Giyilemeyen mezuniyet giysisi on yıldır askıda, çekemediği şutlar, dans edemediği sahneler, giremediği sınavlar, çalamadığı ıslıklar on yıllık bir dağ. Mutfak masasında yeri sabit, tabağı boş, sandalyesi boş. Telefonu çalmadı ama çalışıyor. Odası dağılmıyor, sakal yakışacak mıydı bilinmiyor, bıyıkları terlememişti ki daha. Sayısız keşkelerin, donakalan hayallerin, dinmeyen hasretin, sönmeyen yangının on yılı. Berkin'in adı adliyelerde, Berkin'in adı meydanlarda, Berkin'in adı sloganlarda, Berkin'in yokluğu onuncu yılında Gezi'de atan her yürekle oradan oraya. Tutulamayan yas reva değil insana. Artık tam hakkıyla bu yası tutma vakti. O'nu anıyoruz, onsuzluğun onuncu senesi” çağrısıyla duyurulan gece, Berkin Elvan’ın adını taşıyan Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

"10. YILINDA ON'UNLA"

Çocuk yaşta hayattan koparılan Berkin Elvan’ın daha önce görülmemiş fotoğrafları ve sesi ile başlayan gecede Adamlar, Baba Zula, Burcu Tatlıses, Burcu Yeşilbaş, Cahit Berkay, Chromas, Derya Köroğlu, Ezgi Aktan, Güney Marlen, İklim Tamkan, Nejat Yavaşoğulları, Ozan Çoban ve Güneş Demir, Yaşlı Amca şarkılarını söylerken, Varyant Kafkas Dans Ekibi ve Ekim Deniz Akarslan & Yağmur Su Özdemir dans gösterileriyle yer aldı.

Ayrıca, Erol Babaoğlu, Orhan Aydın, Sevinç Erbulak ve Tilbe Saran’ın okuduğu şiirlerle Berkin’in anısına yaraşır bir gece oldu.

Tüm akşamın incelikle hazırlandığı anmada Berkin’in hiç yayınlanmamış videoları da ilk kez gösterildi.