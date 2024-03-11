Berkin hep ismiyle yaşayacak

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve henüz 15 yaşındayken öldürülen Berkin Elvan, bugün mezarı başında anılacak. Baba Sami Elvan, “Çocuğumuzu katledenler özgürlüklerini yaşıyor” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Bugün 10 Mart 2024… Berkin Elvan’ın yaşama gözlerini yummasının üzerinden tam 10 yıl geçti eğer yaşasaydı bugün 25 yaşında olacaktı. Gezi Direnişi sırasında polis tarafından atılan gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu Elvan tam 269 gün komada yaşam mücadelesi verdi. Berkin 15 yaşında hayatını kaybettiğinde yalnızca 16 kiloydu. Ölümünün üzerinden geçen 10 yıl süresince Elvan ailesinin hukuk mücadelesi ise hâlâ sürüyor.

Berkin için bugün İstanbul Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında saat 15.00’de anma töreni düzenlenecek.

Elvan’ın ölümüne neden olan polis Fatih Dalgalı’nın sanık olarak yargılandığı dava 8 yıl sürdü. Dalgalı hakkında mahkeme “olası kasıtla kasten öldürmeden” 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Dalgalı’ya verilen ceza daha sonrasında istinaf mahkemesi tarafından onandı. Yargıtay cezayı onarsa Fatih Dalgalı hapse girecek.

ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan geçen 10 yılın acı içerisinde geçtiğini ifade etti. Aile içerisinde zor günler geçirdiklerini söyleyen Elvan, “Katmerlenmiş hukuksuzlukla birlikte insan yaşananlara daha çok üzülüyor. Bizim çocuğumuz hayatta değil ama hayatını kast edenler şu an özgürlüklerini yaşıyor” dedi. “Bizim çocuğumuz toprak altında” diye konuşan Elvan, “Çocuğumuzu katledenler içeride değil ancak eşim ve ben ‘hakaret’ davasından yargılanıyoruz. Biz hakaret etmedik. Bize söylenen cümlenin cevabını verdik” ifadelerini kullandı.

Yargıtay’ın Dalgalı hakkında vereceği kararı beklediklerini aktaran Elvan, “Hak ettiği cezayı alması için mücadele edeceğiz.” dedi.

Elvan son olarak şunları söyledi: “Berkin 14 yaşında bir çocuktu. 14 yaşında bu şekilde hayatını kaybetmesi sonucunda insanlarda ona karşı bir sempati oluştu. Gezi olaylarında yaşanan bütün hukuksuzlukları biliyoruz. Berkin Gezi ile çıkmıştı, Gezi ile gitmişti. Polis bizim oğlumuzu gülerek katlettiği için halkımız Berkin’i kendinden bir parça bilerek sahiplendi. Oğlumuzla gurur duyuyoruz ve bu gururu hayatımızın sonuna dek taşıyacağız. Bu ülkede Denizler, Mahirler isimleriyle yaşıyorsa Gezi’deki bütün çocukların aynı şekilde yaşayacağını düşünüyorum.”