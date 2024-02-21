Berkun Oya imzalı 'Kuvvetli Bir Alkış'tan yeni fragman yayınlandı

Yönetmen ve senarist Berkun Oya'nın yeni mini dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'tan ikinci fragman yayınlandı. Dizi 29 Şubat'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Netflix yapımı 'Bir Başkadır'ın senarist ve yönetmeni Berkun Oya, 'Cici' adlı dizisinden sonra şimdi de 'Kuvvetli Bir Alkış' adlı mini diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yapımını Krek Film'in üstlendiği dizinin yeni fragmanı Netflix'in resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu’na yer veren mini dizi, anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu, birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını kendine özgü bir evren yaratarak anlatıyor.