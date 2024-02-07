Berlin'de hüzünlü anma

Berlin'deki depremde yitirdiklerimizi anma etkinliğinde Hatay'ın çok kültürlü, barışçıl hoşgörülü hayatına dikkat çekildi. Etkinlikte elde edilen gelir, Hatay'da yerel dernekler destekleneceği kaydedildi

BirGün BERLİN

Kahramanmaraş Elbistan merkezli, 11 ili kapsayan ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği büyük depremin 1. yılında Berlin’de anma ve dayanışma etkinlikleri düzenlendi.

Berlin Bavul Kollektif’de düzenlenen anma etkinliğine büyük ilgi gösterildi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu katılımcılar mekana sığmakta güçlük çekti.

Etkinlik, depremde aile ve yakınlarını yitirenlerden Yiğit Göktuğ’un sunumu eşliğinde slayt video gösterimiyle başladı. Yiğit Göktuğ, "İzleyeceğiniz görüntüler birçoğu zaman görmeye alışık olduğunuz hüzünlü, acıklı bir müzik eşliğinde gösterilen depremde yıkılmış bina görüntüleri olmayacak. Burada şehrimizin yaşam tarzını, geleneklerini, inanç ve kültürel yapısını ve bir kısmını burada da gördüğünüz yemeklerini göreceğiz. Yerle bir olmuş bir kenti yaşatacak olan biriktirdiğimiz anılardır. Kentimizi yeniden kurarken bu anılar bize yol gösterici olacak" dedi.

Yiğit Göktuğ, kilise ve caminin yan yana, iç içe olduğu fotoğrafı göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu gördüğünüz Antakya'nın özetidir. Bizim gerçekten kiliselerimiz, camilerimiz yan yanadır. Sünni Alevi, Hıristiyan Katoliği, Ortodoksu, Ermenisi herkes birlikte yaşar ve bu sadece lafta olmaz. Yani şu fotoğrafta görünen aslında bizim şehrin gerçeği. Ben küçüklüğümde hep bir papaz, bir imam ve bir şıh hikayeleriyle büyüdüm. Bunlar hep aslında bize fıkra gibi anlatılır ama hayatımızın gerçeği de ve bunun değerini İstanbul'a gittiğimde anladım. Burası Katolik kilisesi ve burası oraya yakın bir cami ve duvarların haricinde bitişiktir. Yani yan yana dururlar. Herhangi bir mekana girdiğinizde size böyle ehlen ve sehlen, hele hoş geldiniz ne vereyim size falan diye konuşmaya başlarlar. Bir yandan Arapça duyarsınız, diğer yanda Türkçe."

ETKİNLİĞİN GELİRLERİ HATAY'A AKTARILACAK

Sunumunda görüntüler eşliğinde mekanlar üzerinden anılar üzerinde duran Göktuğ, depremden zarar görmeden varlığını sürdüren Mozaik müzesinin Antakyalılar açısından önemi başka illerdeki mozaik bulguları üzerinden sürdürülen tatlı rekabeti, sokakları, bir şeyler içilen kafeleri, kafelerde masalar arası sohbetleri ve yaşanmışlıklara ilişkin hikayelere yer verdi.

Katılımcıların sunuma dahil olduğu ve yaşanmışlıklara ilişkin yoğun duygusal anların yaşandığı etkinlik, Hatay’a ilişkin anıların sohbete dönüşerek sürdü.

Etkinlik sırasında dayanışma için sunulan katkıların Hatay’da faaliyet gösteren iki ayrı yerel derneğe iletileceği açıklandı.

Anma etkinliği slayt ve video gösteriminin yanı sıra evlerde yapılan Hatay yemeklerden oluşturulan açık büfe etkinliği tamamladı.

Berlin 82'nin 9 Şubat günü, Bavul’da (Annenstr. 13, Berlin) düzenleyeceği Stand Up EXTRA gelirinin de dayanışma için Hatay’daki iki yerel derneğe iletileceği belirtildi.