Berlin DRK kliniklerinde uyarı grevi

Klinik çalıṣanları için toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde ücret artışını yetersiz bulan Alman Sendikalar Birliği'ne bağlı Birleṣik Hizmet Sendikası Ver.di, üyelerini bir günlük uyarı grevine çağırdı.

BirGün ALMANYA

Berlin’de Westend, Mitte ve Köpenik semtlerindeki DRK (Das Deutsche Rote Kreuz - Alman Kızıl Haçı) klinikler çalıṣanları toplu sözleṣme görüṣmeleri kapsamında bir günlük uyarı grevine gitti.

Berlin'de saĝlık sektörü çalıṣanları zorlu görevleri için ödemelerde iyileṣtirme talep ediyor. Ver.di klinik çalıṣanları için ücretlerde en az 500 avro olmak üzere yüzde 15 artıṣ talep ediyor. Toplu iṣ görüşmeleri sırasında işverenin yüzde 10,84 ve en az 260 Euroluk artışı yetersiz bulan Alman Sendikalar Birliĝi'ne (DGB) baĝlı Birleṣik Hizmet Sendikası Ver.di, üyelerini bir günlük uyarı grevine çağırdı.

Ver.di tarafından yapılan açıklamada, "İşverenin teklifi hala taleplerinizi karşılamanın çok altında. Artık iyi tarife artışları sağlayacak bir çözüme ihtiyaç var. Toplu sözleşmenin üçüncü turunda da sonuç çıkmadı. Toplu pazarlık komisyonumuz, işverenin teklifini toplam hacim açısından çok düşük buldu. Sendikamız tarafında yapılan teklifi işveren tarafı reddetti. Görüşme öncesinde taleplerimizin görünür hale gelmesi ve dikkate alınması için bir günlük uyarı grevi yapıyoruz. Aylık ücretlerde yüzde 15 oranında ve en az 500 Euro artış olması teklifimiz makul ve zorunludur" denildi.

Yapılan açıklamaya göre, kliniklerde 11 Ekim sabah vardiyasında başlayıp 12 Ekim sabahına kadar süren uyarı grevi süresince acil operasyonların dışında hizmet verilmedi.