Berlin’de ‘dünya ve Türkiye’ paneli: Gelecek için mücadeleyi bu günden yükseltmeliyiz

Berlin'de SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, Evrensel Avrupa Temsilcisi Yücel Özdemir ve yazar Necdet Saraç’ın yer aldığı panelde, AfD'lilerin Potsdam toplantısı gibi gelişmelerin hafife alınmaması ve faşizmin uzak bir tehlike olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.

Erdal AYKAÇ / Berlin

Erzincan Küçükotlukbeli Derneği'nin Berlin Cemevi’nde düzenlediği ‘Küresel gelişmeler ve Almanya-Türkiye’ye yansımaları’ konulu panele Berlinliler yoğun ilgi gösterdi.

BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, Gazeteci Necdet Saraç, Evrensel Gazetesi Avrupa Temsilcisi Yücel Özdemir ve Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ise siyaset bilimci, araştırmacı Deniz Devrim Taner yaptı.

Konuşmacıların birbirini tamamlayan sunumlarında dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler ekonomi, sosyal ve siyasal yönleriyle ele alındı.

Panelde konuşmacılar şu vurguları yaptı:

"Küresel boyutta gerçekleştirilen kapitalist politikalar geniş kitlelerin yoksullaşmasını beraberinde getiriyor. Salgın, savaş gibi gelişmeler bahane edilerek özgürlükler kısıtlanıyor, yöntemler otoriterleşiyor. Savaş ve talan nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan mülteci durumuna geliyor.”

“Hükümetler ve düzen partileri kitlelerin sorun ve taleplerine çözüm üretmek yerine kapitalist saldırganlığa uyumlu politikalar üretiyorlar.”

“Irkçı/ faşist parti ve kuruluşlar kitlelerin yaşam koşullarının kötüleşmesi, işsizlik ve güvencesizlik gibi korkularından faydalanarak desteklerini arttırıyorlar.”

“Irkçı ve faşistler güçlendikçe Almanya’nın Potsdam kentinde yapılan toplantıda açığa çıktığı gibi milyonlarca göçmen ve mültecinin sürgün edilmesi gibi pervasızca planlar yapmaktan çekinmiyorlar.”

“Bu gibi gelişmeler asla hafife alınmamalıdır. Faşizm uzak bir tehlike olarak görülmemelidir. Bizlerin alternatif politikalar oluşturacak örgütlenmeleri birlikte hayata geçirmekten başka şansımız yoktur.”

“Özgürlük ve eşitliğin hakim olacağı geleceği bu günden kurma konusunda mücadeleyi elbirliğiyle yükseltmeliyiz.”

TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLER

Türkiye’de yaklaşan yerel seçimlere de değinen panelistler yerel seçimleri muhalefetin kazanması için gerekli duyarlılığın gösterilmesinin zorunlu olduğu belirterek gerici iktidarın seçimleri kazanması durumunda kitleler için koşulların daha da kötüleşeceğini vurguladı.

Yaklaşık iki saat süren sunumların sonrasındaki soru - cevap bölümünde de yine can alıcı konular ele alındı.