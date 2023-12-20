BES, açlık-yoksulluk araştırmasını yayınladı: Maaşın yüzde 75’i kiraya gidiyor

BES-AR araştırmasına göre, kasım ayında açlık sınırı 18 bin 178 TL’ye yükseldi. BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, büyükşehirlerde kamu emekçilerinin maaşlarının yüzde 75’iyle kira ödediğini söyledi.

HABER MERKEZİ

Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezi (BES -AR), kasım ayı gıda harcamaları araştırmasının sonucunu paylaştı. Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, "4 kişilik bir memur ailesinin 2023 Kasım ayı açlık sınırı 18 bin 178 lira" olmuştur dedi.

Mol, "Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Kasım 2023 için 18 bin 178 lira, bekâr çalışanın yaşam maliyeti ise 24 bin 541 lira gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 53 bin 108 lira olmuştur" diye konuştu.

Kamuda bekâr ve çocuğu olmayan bir kamu emekçisinin aldığı maaşın yaşam maliyetinin altında kaldığını vurgulayan Mol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelir vergisi kesintileriyle birlikte 20 bin 580 lira ücret ile 24 bin 541 lira olan yaşam maliyetinin altında ücret alarak hayatını idame ettirmeye çalıştığı gerçeği ile 4 kişilik bir ailenin 4‘ü de asgari ücretle çalıyor olsa bile alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kaldı. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 605 lirayı geçmiştir. Bu gidişle 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. 7 bin 500 TL ile en düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısından bile az. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz."