BES-AR: Kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu yüzde 105,23

BES-AR, Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon TÜİK’in belirlediği rakamın 33,61 puan üzerinde paylaşıldı.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Mart ayı enflasyon sepeti verilerini açıkladı.

Kamu emekçilerinin yıllık genel enflasyonun yüzde 105,23, yıllık gıda enflasyonun ise yüzde 104,01 oldu.

'Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması' sonuçları

BES genel merkez binasındaki açıklamada “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” verileri paylaşıldı.

Açıklamada TÜİK'in 2024 yılı Mart ayında TÜFE’de bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) %68,50 artış gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

BES-AR araştırma sonuçlarına göre ise, BES/TÜFE de bir önceki aya göre %3,77 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) %105,23 artış gerçekleşti.

Aylık Genel Enflasyon Oranı

Hükümet Kamu Emekçilerine ilk altı ay için %15 (TİS)+34,25 (enflasyon farkı) maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre 2024 yılı Ocak-Mart (birikimli üç aylık) ayı TÜFE rakamı %15,06 ile 0,06 puan gerisinde kaldı.

Sonuçlara göre gıda enflasyonu %3,04 oldu.

Aylık Gıda Enflasyon Oranı

Araştırmaya göre, mazot gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarındaki fahiş artışlar bazı sebze ve meyve ürünlerinde mevsim gereği de artışların etkisiyle, uygulanan yanlış tarım politikası uygulamaları fiyat artışına neden oldu.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunun ağırlığının %53,05 olması nedeniyle BES TÜFE aylık gıda enflasyonun da artış devam ediyor.

Yıllık Gıda Enflasyon Oranı

Kamu Emekçilerinin Enflasyonu'nun ise yıllık bazda; 2024 yılı Mart ayında %68,50 olan TÜİK enflasyonun 36,74 puan üzerinde gerçekleşerek %105,23 olduğu açıklandı.