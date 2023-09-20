BES'te kısmi ödeme dönemi: Kimler faydalanabilecek?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sözleşme sonlandırılmadan birikimlerin yüzde 50'sine kadar olan kısmının konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim harcamaları için kullanılabilmesinin önü açıldı.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme dönemi başlıyor.

Buna göre, sözleşme sonlandırılmadan birikimlerin yüzde 50'si kullanılabilecek.

Katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek.

TRT Haber'e göre, kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise ise talep durumuna göre değişecek.

SÜRE ŞARTI ARANMAYACAK



Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak.

Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Haberde, öğrenciler için 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekleri belirtildi.

Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

KİMLER FAYDALANABİLİR?



Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.