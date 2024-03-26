Beşikçioğlu Etimesgut için hazır: Artık değişim şart

CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Beşikçioğlu BirGün’ün sorularını yanıtladı. “Müteahhitten belediye başkanı oluyor da sanatçıdan neden olmasın?” diyen Beşikçioğlu “Ulaşım sorununu çözeceğiz” vurgusu yaptı.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, BirGün’ün sorularını yanıtladı. Etimesgut’ta bir kültür sanat devrimi yapacağını kaydeden Beşikçioğlu, “Sanatçıdan belediye başkanı olur mu?” eleştirilerine karşı, “Sanatçı toplumu ve toplumun içinde bulunduğu durumu en iyi analiz edendir. Müteahhitten belediye başkanı oluyor da sanatçıdan neden olmasın?” diye sordu. Etimesgut’u kazanacağına inandığını belirten Beşikçioğlu, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan ulaşım sorununa neşter vuracağını belirtti.

Etimesgut, 1990 itibarıyla hep sağ partiler tarafından yönetildi. Etimesgut seçmenini solcu bir adaya ikna edebileceğinize inanıyor musunuz?

Yıllarca tiyatroda, sinemada emek vermiş bir sanatçı olarak 85 milyonun gönlüne girdiğimi bu yeni yolculuğumda daha net gördüm. Halkımız yüreğine dokunan, işini layığıyla yapan herkese kapısını da gönlünü de açıyor. Gittiğim her yerde büyük samimiyetle karşılandım, Etimesgutlu hemşerilerim uzattığım eli sımsıkı tuttu. Erdal Beşikçioğlu’na gönüllerinde öyle büyük bir yer açmışlar ki bunu görmekten, hissetmekten ve yaşamaktan dolayı çok ama çok mutluyum.

Klasik ya da alışılmış bir siyasetçi değilim, hatta siyasetçi değilim. Belediyeler, “Hizmet, üretim ve herkese eşit mesafede olunacak” bir yer olmalı. Seçmenden oy isterken elbette parti programı, örgütü ve emekçileri ile birlikte seçmenin karşısındasınız. Seçmen elbette sizi partinizle değerlendiriyor. Ama ben, alışılmış siyaset anlayışından çok farklı bakış açısına sahibim. “Herkesin belediye başkanı olmak…” Benim hedefim bu.

Evet, 30 yıldır AKP ya da MHP yönetiyor ilçemizi. Ama artık bu değişecek. Sokaklarda görüyorum bu değişim talebini. Özellikle merkez mahallelerimizde, kendisini milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayan hemşerilerimizle bir araya geldiğimizde değişimin görünür olduğunu fark ediyorum.

Ülkemizin ulusal bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkan, Atatürk Milliyetçisi, herkesin inanç, fikir ve düşüncesine sonuna kadar saygılı bir kişiyim. Herkesin yaşam tarzının, inancının başımın üzerinde yeri var.

Siyasetin ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve hatta bölücü dilinden öyle yorgun düşmüş ki insanımız. Artık, dostluğa, kardeşliğe, sevgi ve barışa olan ihtiyaçlarını haykırıyorlar. Ekonomik, sosyal, kültürel tüm sorunlarının çözümünü bekliyorlar. Sadece politik söylem ve particilik anlayışıyla sorunların görmezden gelinmesine ve yok sayılmalarına tepkililer. O yüzden pek çok insanımızın, “Artık bir değişim şart’’ dediğini biliyorum.

ULAŞIMI ÇÖZECEĞİZ

İlçenin en büyük problemi olarak ulaşım işaret ediliyor. Seçilmeniz durumunda, ABB ile koordineli olarak ulaşım ağının çözümü için hangi adımları atacaksınız?

Çalışmalarımız var, şimdiden bazı sıkıntıların çözümü için adım attık. Sayın Mansur Yavaş’ın talimatlarıyla EGO Genel Müdürlüğümüz ile ring seferleri ve otobüs sayısının artırılması konusunda büyük mesafe aldık. Sorunların çözümü için her kapıyı çalacağız. Nerede, kiminle çözülecekse o kapıya gitmekten kaçınmayacağız.

Etimesgut, raylı sistemle merkeze ulaşım konusunda şanslı ilçelerden biri. Bu sistemin eksiği hatlar arasında bağlantı bulunmaması. EGO’nun Çayyolu hattını Sincan hattına bağlayacak yeni bir metro çalışması başlattığını biliyoruz. Bölge, tramvay sistemine oldukça uygun. Merkeze metro ve BAŞKENTRAY ile bağlanan tüm hatlardaki sorunu tramvay ile çözeceğiz.

KAPILAR AÇILIYOR

Sahadan aldığınız tepkiler ne yönde?

Tek kelimeyle şahane. Görev verildiği gün itibarıyla çok heyecanlıyım. Böyle heyecanı daha önce hiç yaşamadım. İnsanımızla bir araya gelmekten her zaman keyif aldım. Ama bu bambaşka bir his. Bana, “O mahalleye gitmeyelim bize oy vermezler” diyen arkadaşlara hep şunu söyledim, ‘’Aksine o mahalleye gideceğiz, orada dostlarımızla buluşup kucaklaşacağız.’’ Ve şunu gördüm açılmayan kapılar açılıyor, uzatılmayan eller uzatılıyor ve hatta kucaklaşılıyor. Ben seçmen ya da oy potansiyeli olarak bakmıyorum insanlara. Onlar benim dostum, hemşerim. Etimesgutlu hemşerilerimizle aramızda bir bağ oluştu.

SANATÇIYIM, EMEKÇİYİM

“Sanatçıdan başkan mı olur?” eleştirilerine ne diyorsunuz?

Siyaset bir acayip alan. Hala şaşırdığım ve hep şaşıracağım şeyler olacak. Bir dostum şöyle bir aktarma yaptı geçenlerde, izniniz olursa anlatayım. AKP’li genç bir milletvekili kürsüdeki muhalefet milletvekiline şöyle bağırıyor: “Siyaset yapma”. Güler misin ağlar mısın? Siyasetin merkezinde böyle tepki gösteriliyor. İçtiğimiz suda yediğimiz ekmekte, kullandığımız aracın mazotunda siyaset var. Çünkü siyaset belirliyor hayatın her alanında nasıl ve ne şekilde konumlanacağımızı ,neyi nasıl tüketeceğimizi ve hatta ne yazık ki nasıl yaşayacağımızı. Evet, sanatçıyım ama ben de bu ülkede yaşıyorum. Babayım, eşim, işçiyim, emekçiyim, işverenim. Benim de evladımın geleceği için kaygılarım var. Sanatçı toplumu ve toplumun içinde bulunduğu durumu en iyi analiz edendir. Muhasebeciden, müteahhitten belediye başkanı oluyor da sanatçıdan neden olmasın? Bir sanatçının hayal dünyası, yaratıcılığı ve estetik duygusu hangi siyasetçide var acaba?

MÜCADELE EDECEĞİZ

Türkiye’de derinleşen yoksulluk milyonlarca haneyi yoksulluğa mahkum etti. Sosyal belediyecilik adına projeleriniz var mı?

Yaşadığımız tam anlamıyla ekonomik buhran. Etimesgutumuzda ekonomik zorluk çeken büyük bir nüfusumuz var ne yazık ki. Bir aday olarak en çok duyduğum: “Yardımlar artacak mı, sıcak bir kap yemeğim olacak mı?’’ Yoksulluk derinleştikçe ne evde ne sokakta ne ilçede ne de şehirde huzur olur. Bu sarmal hepimizi içine çekiyor. En çok da mevcut iktidara oy verenler bu sarmalın içinde. Yoksulluğu yönetme anlayışı hakim. Yoksullukla mücadele yok rotada.

Zorda olanın elinde tutacağız. Bunu sağlarken ‘’Kimsin, kimdensin, kime oy verdin?” dayatmalarında olmayacağız. Etimesgut Halk Kart ile Etimesgut sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik açıdan yardıma gereksinimi olan kişi ve ailelerin Belediye olanakları dahilinde ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız. Gerçek ihtiyaç sahiplerini belirleyip, kimseyi rencide etmeden, sağ elin verdiğini sol görmemeli düşüncesiyle yardımlarımızı ulaştıracağız. Emeklilerimizin ne denli zorlukta olduğunun bilincindeyiz, imkanlar ölçüsünde onlara her türlü maddi-manevi desteği vereceğiz. Özel sağlık kuruluşlarında indirim sağlayan Sağlık Kart uygulamasını başlatacağız.

KADINLARA KREDİ

Kadının sosyal yaşama ve iş hayatına katılması, kendisini geliştirmesi, üretimde ve ekonomide söz sahibi olması toplumun ilerlemesi için hayati bir öneme sahip. Kadınlara mikro-kredi desteği sağlayacağız, 10 yeni kreş, öğrenci yurtları açacağız. Herkes için belediyecilik yapacağız.