Beşikçioğlu, zaferini Erik Dalı'yla kutladı

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı. Halkı 17.30'da kutlama yapmaya çağıran Beşikçioğlu, otobüsün üstünde Erik Dalı'yla dans ederken görüntülendi.

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı. CHP milletvekili Deniz Demir, Beşikçioğlu’nun kutlama görüntülerini paylaştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Etimesgut’un belediye başkanı olan CHP’li Erdal Beşikçioğlu seçimi yüzde 56.57 oy oranıyla kazandı.

Beşikçioğlu sosyal medya hesabından saat 17.30’da halkı kutlamaya davet etti.

CHP’nin Ankara Milletvekili Deniz Demir, Beşikçioğlu’nun dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.