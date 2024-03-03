Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray maçın henüz başında bulduğu golle, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Al Musrati kendi kalesine attı.
Maç sonucuyla puanını 75'e yükselten Galatasaray liderliğini sürdürürken Beşiktaş, 46 puanda kaldı.