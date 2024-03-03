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Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray maçın henüz başında bulduğu golle, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Spor
  • 03.03.2024 21:00
  • Giriş: 03.03.2024 21:00
  • Güncelleme: 03.03.2024 21:06
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1
FOTOĞRAF: AA

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Al Musrati kendi kalesine attı.



Maç sonucuyla puanını 75'e yükselten Galatasaray liderliğini sürdürürken Beşiktaş, 46 puanda kaldı.


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