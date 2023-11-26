Beşiktaş 10 eksikle Samsunspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının başında ikinci maçına Samsunspor deplasmanında çıkıyor. 10 eksikle Samsun'a giden siyah-beyazlılarda bu sezon dışarıda oynadığı maçlarda istediği skorları alamıyor. Her
Rıza Çalımbay ligdeki ikinci sınavında Samsunspor deplasmanına çıkıyor.
Beşiktaş'ta Amartey, Bailly, Salih Uçan, Bakhtiyor, Jean Onana, Ante Rebic, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha zorlu maçın kafilesinde yer almadı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.
Ligde çıktığı 12 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer alıyor.
Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği ilk 11'leri de açıklandı.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
Samsunspor: Okan Kocuk, Soner Gönül, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Youssef Ait Bennaser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji
Takımımız, Beşiktaş A.Ş. karşısına bu 11’le çıkıyor 💪#SAMvBJK pic.twitter.com/JHvp76cebB— Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) November 26, 2023
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson,Onur, Chamberlain, Muleka, Cenk Tosun
Yılport Samsunspor maçı ilk 11’imiz. ⚫️⚪️#SAMvBJK@HondaTR pic.twitter.com/0XUsvOzXoY— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2023
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve Antalyaspor'a mağlup oldu.
"Kara Kartal" deplasmanda sadece Fatih Karagümrük ile Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.
Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni takımının başında ikinci kez sahaya çıkıyor. Çalımbay'ın yönetimindeki siyah beyazlılar milli aradan önce Başakşehir'i 1-0'lık skor ile geçmeyi başarmıştı.