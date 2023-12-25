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Beşiktaş 2- Hatayspor 1

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 25.12.2023 22:02
  • Giriş: 25.12.2023 22:02
  • Güncelleme: 25.12.2023 22:08
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş 2- Hatayspor 1
FOTOĞRAF: İHA

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın golleri 38. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley'den geldi.

Hatayspor'un tek golü ise 80. dakikada Armin Hodzic'ten geldi. 3 maç ve 29 gün sonra galip gelen Beşiktaş puanını 29'a yükseltti. 

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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