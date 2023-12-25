Beşiktaş 2- Hatayspor 1
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın golleri 38. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley'den geldi.
Hatayspor'un tek golü ise 80. dakikada Armin Hodzic'ten geldi. 3 maç ve 29 gün sonra galip gelen Beşiktaş puanını 29'a yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Sıradaki Haber