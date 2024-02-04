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Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Spor
  • 04.02.2024 20:57
  • Giriş: 04.02.2024 20:57
  • Güncelleme: 04.02.2024 21:02
Kaynak: iHA
Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0
FOTOĞRAF: İHA

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-0 yendi. 

44. dakikada Semih’in ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

62. dakikada Cenk Tosun’dan aldığı pas sonrası topla birlikte ceza sahası içine giren Semih Kılıçsoy’un altıpas çizgisinin hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

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