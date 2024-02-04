Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0
Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-0 yendi.
Kaynak: iHA
Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-0 yendi.
44. dakikada Semih’in ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada Cenk Tosun’dan aldığı pas sonrası topla birlikte ceza sahası içine giren Semih Kılıçsoy’un altıpas çizgisinin hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
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