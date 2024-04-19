Beşiktaş 5 maç sonra galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek ligde 5 maç sonra galip geldi.

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un ayrılığının ardından Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.,

Ev sahibi takımın galibiyet gollerini 18. dakikada Ernest Muci, 67. dakikada Jackson Muleka attı.

Bu sonucun ardından sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Serdar Topraktepe ile ligde 5 maç sonra galip gelen Beşiktaş, puanını 51'e çıkardı. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Ankaragücü 37 puanda kaldı.

Böylelikle Beşiktaş puanını 51'e yükselterek 4. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.