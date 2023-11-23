Beşiktaş, Alimpijevic yönetiminde uçuşta

Yunis ALAÇAM

Beşiktaş’ın basketbolda iyi gidişi devam ediyor. Son olarak Eurocup’ta deplasmanda Paris Basketbol’u 68-63 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligde de 8 maçta 6 galibiyete ulaştı.

Sezon başında takımın başına geçen Dusan Alimpijevic, özellikle yaptırdığı sert savunmayla takım uyumunu yükseltti. Eurocup’un en formda takımı olan ve 7 maç sonunda 101 sayı ortalamasıyla oynayıp, bütün maçlarını kazanan Paris’i 63 sayıda tutmayı başaran Beşiktaş’ın oyunu büyük beğeni topluyor. Alimpijevic’in getirdiği uyumla Basketbol Süper Lig’de de iyi sonuçlar alan siyah-beyazlılar şu ana kadar oynadığı 16 maçta 12 galibiyet almayı başardı.