Beşiktaş asbaşkanları, Mehmet Büyükekşi'yle görüşmeyi anlattı

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaşacak Beşiktaş'ta asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez kupayı kazanmak istediklerini söyledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yaptığı görüşmeyi de anlatan Vardar, “Büyükekşi'yle sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuştuk. Belli konularda güven eksikliği olduğunu söyledik. Biz burada Beşiktaş'ı temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız, taraftarların taleplerini biliyoruz” dedi.

Süper Lig'deki 8 değerli takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde yer aldığını belirten Mete Vardar, kupada eşleştikleri Konyaspor'u en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

"YARI FİNALE YÜKSELMEK İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası'nı çok önemsediklerinin altını çizen Vardar, "Kupayı bundan önce 10 kez kazandık, 11. kez müzemize götürmek istiyoruz. Her maç önemli. Konyaspor maçını iyi bir futbolla kazanıp yarı finale yükselmek istiyoruz. Olası yarı finalde MKE Ankaragücü de gelebilir, Fenerbahçe de gelebilir. Hepsi değerli finaller. Yarı finalde ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evimizde oynayacağız. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI'YLA GÖRÜŞME

Kura çekimi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yaptıkları görüşmeye de değinen Vardar, şunları söyledi, "Mehmet başkanla 2.5 saate yakın görüştük. Daha da uzun sürebilirdi. Sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futbolunun gelişmesi noktasında güven eksikliği olduğunu ifade ettik. Beşiktaş'ımızı burada temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız. Taraftarımızın taleplerini biliyoruz. Evlerimizde de sürekli Beşiktaş konuşuluyor. Bir iletişim oluşturmamız lazım. Biz bugün bir başlangıç olduğunu ve 2.5 saat değerli bir toplantı yaptığımızı düşünüyoruz. Bütün konuları, sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuları dile getirdik. Sayın başkan da bunların hepsini not aldı. Değerlendireceğini, önemsediğini söyledi. Bunun hep beraber takipçisi olacağız. Şu anda Türk futbolunun genel konusu, güven eksikliği. Sadece TFF ile kulüpler arasındaki ilişkilerde değil, genel olarak bir güven eksikliği var. Herkesin birbirine karşı bir güven eksikliği oluşmuş durumda. Çok güzel bir söz var. Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe, güvenilir insan olmaktır. Biz bunların üzerinden de çok sohbet ettik. Sadece sportif konular değil, sosyal, insani, ahlaki konularla ilgili birçok konuyu gündeme getirdik. Yüzlerce madde var, tek tek saymayayım. Semih'in boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atılması, Sivasspor maçındaki penaltı gibi yüzlerce konu var. Bunların hepsini değerlendirdik. Kendisi de Beşiktaş Kulübü'ne uzak olmadığını ifade etti. 2.5 saat çok olumlu, Türk futbolu ve yarınlarımız için güzel bir toplantı oldu. Biz de Beşiktaş olarak sadece taleplerimiz için değil, Türk futbolunun gelişmesi için var gücümüzle çalışacağımızı ifade ettik. Özellikle Hasan Arat başkan ve 13 kişilik yönetim kurulu, bizim henüz ikinci ayımız. Çok değerli olduğumuzu, Türk futboluna gelecekte çok büyük katkılarımız olacağını düşünüyoruz. İletişimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün bir başlangıçtı."

"TÜRK FUTBOLUNA FAYDA SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Onur Göçmez ise çeyrek final itibarıyla zor ya da kolay kura olmadığına dikkati çekerek, "Konyaspor değerli bir camia. Maçın içeride ya da dışarıda olmasının önemi yok. Kupa maçları zor olur. Beşiktaş da eski köklerine dönen bir yapılanma içinde. Bizim için hem lig hem de kupa yeniden başlıyor. Hedefimiz kupayı almak, ligde de en iyi seviyede olmak. Bugün federasyon başkanımıza VAR'la ilgili problemlerden, ciddi sorunlar olduğundan bahsettik. Bu konuya değinilmesi gerektiğini ifade ettik. Bizler Beşiktaş'ın adamıyız, Türk futboluna fayda sağlamak istiyoruz. Tek istediğimiz adalet ve eşitlik. Bundan sonra her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

"İLETİŞİMLE OLMAZSA..."

Federasyonla iletişim kurarak sorunları çözmek istediklerini de vurgulayan Göçmez, şöyle devam etti: "Mete başkanımızın söylediği gibi iletişim sanattır. Biz Beşiktaş camiasını temsil ediyoruz. İletişime inanıyoruz. Eğer iletişimle bu sorunu çözemezsek farklı yöntemlerin olduğunu da biliyoruz. İletişim, insanlara saygı duymak ve sevgiyi ortaya koymanın önemli bir temel olduğunu düşünüyoruz. Biz Beşiktaş olarak büyük bir camiayız, Türk futbolunun da en önemli camialarındanız. Bir şeyleri temsil ederken bu duruşu sergilemek lazım. Gerekli notlarımızı ilettik. Bundan sonra da adalet ve eşitlik kapsamında güzel şeyler olacağına inanıyoruz."