Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'istifa' tezahüratlarına yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerden kendisine yöneltilen 'istifa' tezahüratlarıyla ilgili, "Maç bittikten sonra futbolcularımız soyunma odasına girsinler, ondan sonra bana bağırmaya başlasınlar" dedi.

Beşiktaş Park'ta Paribu'yla yapılan anlaşma için düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerin kendisi için yaptığı 'istifa' tezahüratı hakkında konuştu.

Kulübün ekonomisinin düzelmeye başladığı ortamda muhaliflerin göreve gelme arzusunun taraftarlarda karşılık bulabileceğini vurgulayan Çebi, taraftarların 'istifa' diye bağırmalarının sebebini bilmediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Her cuma günü öğleden sonra herkesi buraya beklediğimizi söyledim ama gelen sayısı sıfır. Ben Beşiktaş başkanıyım, herkes benim için kıymetli. Gelip istediklerini anlatsınlar, gerçekten ne istediklerini bilmiyorum. Transfer döneminde 2 oyuncu vardı. Rakiplerin bize çalım attığını söylemişler, sonrasında tepkiler başladı. Ama bu isimlerden biz vazgeçmiştik. Galatasaray taraftarının bana ettiği küfürleri ben unutmadım. Çok şükür bizim taraftarlarımız başka kulübün başkanına küfür etmedi. Ama ben orada küfür yiyorsam, Beşiktaş taraftarının bana sahip çıkmasını beklerdim. Ekonomimiz düzgün gidiyor, iyi transferler yaptık. Trabzonspor'a 3-0 yenildiğimizde ben kahroldum. Ama Trabzonspor dün gitti Hatayspor'a yenildi. Futbol böyle. Sabırla sezon sonunu beklemek lazım diyorum. Maçın bitimine 3 dakika kala istifa diye bağırmasınlar. Maç bittikten sonra futbolcularımız soyunma odasına girsinler, ondan sonra bana bağırmaya başlasınlar. Ben maç bittikten sonra 15 dakika daha statta beklerim."

​​​​​​​